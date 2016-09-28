Пекин, 28 сентября, 2016, 06:57 — ИА Регнум. Более 100 китайских миротворцев отправились в Либерию для обеспечения порядка и восстановления транспортной инфраструктуры. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте Министерства иностранных дел КНР.

blog.sina.com.cn Китайские миротворцы

Как отмечается в заявлении, отряд в составе 109 человек займется защитой мирного населения, распределением поставок гуманитарных грузов, кроме того, военнослужащие инженерных подразделений займутся восстановлением транспортной инфраструктуры африканской страны — строительством и ремонтом мостов и дорог, пишет «Жэньминь жибао».

В марте 2016 г. Китай направил в Либерию отряд из 110 полицейских для выполнения миротворческой миссии ООН. В феврале 2016 г. в Либерию были направлены еще 30 сотрудников полиции КНР. Китайские полицейские впервые были направлены в Либерию в рамках миротворческой миссии в 2013 г.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в феврале 2016 г. китайская сторона оказала материальную поддержку Вооруженным Силам Либерии, передав либерийским военным 20 военных тягачей, 10 тыс. комплектов военной формы и 40 военных палаток.