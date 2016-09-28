Москва, 28 сентября, 2016, 06:44 — ИА Регнум. Во втором туре группового турнира Лиги чемпионов команды Группы E сыграли так:

usgg.ru Футбольный мяч

«Монако» (Франция) — «Байер» (Германия) 1:1

ЦСКА (Росия) — «Тоттенхэм» (Англия) 0:1

Как и ожидали специалисты, для армейцев оказалось очень сложно выдерживать высокий темп, предложенный англичанами. Хотя гости играли в ослабленном из-за травм нескольких ведущих игроков составе и действовали несколько медленнее, чем в своём родном чемпионате, ЦСКА явно не выдерживал накала борьбы. Правда следует признать, что никаких очень уж опасных моментов, за исключения удара в перекладину после случайного отскока мяча, «Тоттенхэм» по ходу игры не создал. Но только пока армейцы сохраняли какие то силы. После 60-й минуты мяч совсем перестал держаться у россиян. Гол, в целом заслуженный, но всё-таки совсем не обязательный, гол англичане забили на 71-й минуте. Это сделал кореец Сон, которого не сумели поймать в «оффсайдную ловушку» защитники ЦСКА, а Игорь Акинфеев почти остановил посланный с близкого расстояния мяч, но «пятнистый» всё же вкатился в его ворота. Обидно за Игоря, но «Тоттенхэм» на этот мяч наиграл.

Во вытором матче этой группы леверкузенский «Байер» в Монако забил мяч за 15 минут до конца матча, но на последней минуте «Монако» счёт сравнял.

Таким образом после двух матчей у «Монако» четыре очка, у «Тоттенхэма» три, у «Байера» два, а у ЦСКА одно. Теперь армейцам предстоит два матча с «Монако», первый на выезде, он пройдёт 18 октября. Для армейцев в этих матчах должны определится их еврокубковые перспективы.

Завтра, 28 сентября, второй российский клуб, участвующий в Лиге чемпионов, «Ростов», проведёт матч против голландского ПСВ.