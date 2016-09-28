Москва, 28 сентября, 2016, 04:48 — ИА Регнум. Россия улучшила своё положение в рейтинге глобальной конкурентоспособности за 2016/2017 год, подготовленном Всемирным экономическим форумом (ВЭФ), поднявшись на две позиции по сравнению с предыдущим годом.

smugmug.com Лестница.

Согласно опубликованным данным, Россия занимает 43-ю строку в рейтинге 138 стран, занимая место между Панамой и Италией. Из стран Евросоюза она обходит также Португалию (46-е место), Латвию (49), Болгарию (50), Румынию (62), Словакию (65), Венгрию (69), Хорватию (74) и Грецию (86).

Лидером в рейтинговой таблице является Швейцария. В первую тройку входят также Сингапур и США.

Великобритания в рейтинге поднялась на две позиции, расположившись на седьмом месте, однако отмечается, что при составлении списка не было учтено решение о выходе страны из состава Европейского союза.