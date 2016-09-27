Москва, 28 сентября, 2016, 02:58 — ИА Регнум. На парковке в центре Москвы в ночь на 28 сентября загорелись три автомобиля. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на столичное управление МЧС России.

big-rostov.ru Тушение автомобилей

Уточняется, что инцидент произошёл в районе дома №12 по улице Большая Калитниковская. Площадь пожара составила три квадратных метра. По информации МЧС, пострадавших нет.

Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание. Причины случившегося в настоящее время устанавливаются.

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