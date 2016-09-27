Минск, 28 сентября, 2016, 00:13 — ИА Регнум.



Marc Veraart Жительницы Минска

«В экономике Республики Беларусь в августе 2016 года было занято 4 396 тысяч человек», — сообщает Национальный статистический комитет Белоруссии.

При подсчёте трудовых резервов статкомитет сослался на министерство труда и социальной защиты, по сведениям которого «численность зарегистрированных безработных на конец августа 2016 года составила 42,6 тысячи человек». Напомним, всего в Белоруссии зарегистрировано 9,5 млн человек.

«Уровень зарегистрированной безработицы на конец августа 2016 года составил 1% от экономически активного населения», — сказано в официальном сообщении.

Белстат проинформировал также о старении населения: «На начало 2016 года в Республике Беларусь проживало 1 955,5 тысячи пожилых граждан, или почти каждый пятый житель республики. В городах и поселках городского типа республики численность населения в возрасте 60 лет и старше составляла 1 360,8 тысячи человек, в сельских населенных пунктах — 594,7 тысячи человек».

«За последние десять лет численность лиц пожилого возраста в целом по республике увеличилась на 190,1 тысячи человек, или на 10,8%. В общей численности сельского населения доля лиц этой возрастной группы уменьшилась с 28,5% на начало 2006 года до 27,9% на начало 2016 года, в городах и поселках городского типа — увеличилась с 14,4% до 18,5%», — проинформировал Белстат.

Отметим, что в 2016 году Александр Лукашенко повысил пенсионный возраст. Непопулярная мера коснулась и мужчин, и женщин. Судя по данным официальной статистики, не многие из мужчин-пенсионеров будут получать пенсии.

По данным Белстата, в общей численности пожилых людей 65% составляют женщины. В августе на учёте состояло 2,6056 млн пенсионеров, из которых 2,1475 млн (82,4%) — получатели пенсий по возрасту.

Количество граждан, вышедших на пенсию по «выслуге лет», в статкомитете не уточнили, сообщив лишь: «В возрасте 60 лет и старше трудовые пенсии получали 1 861,8 тысячи человек, из них 325,9 тысячи человек (17,5%) — работающие пенсионеры».

Опираясь на данные Белстата по итогам I полугодии, интернет-издание tut. by констатировало: «За чертой бедности в Белоруссии уже больше 520 тысяч человек». Статкомитет пользовался расчётами исходя из размера БПМ («Бюджет прожиточного минимума») 1,696 млн неденоминированных белорусских рублей ($85 по состоянию на 30 июня).

В итоге среднедушевые располагаемые ресурсы почти каждого второго жителя постсоветской республики (48,5% от общего числа населения) в I полугодии не превышали двукратный размер БПМ (3,392 млн неденоминированных «зайчиков»). Издание сделало вывод: «Значит, почти у 4 миллиона 608 тысяч человек среднедушевые располагаемые ресурсы не превысили эту сумму».

Как сообщало ИА REGNUM, кризис в Белоруссии длится третий год и официально не признаётся. В 2015 году Александр Лукашенко продлил своё пребывание в президентском кресле ещё на пять лет, а в сентябре 2016 года сформировал двухпалатное Национальное собрание из своих сторонников. Россия постепенно сокращает финансовую помощь союзной республике, помогая ей обрести полную независимость.