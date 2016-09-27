Москва, 27 сентября, 2016, 23:50 — ИА Регнум. Глава Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Сергей Данкверт заявил, что с 1 октября будет снят запрет на поставки плодовоовощной продукции из Арабской Республики Египет. Об это он заявил журналистам сегодня, 27 сентября.

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«Ограничения снимаются 1 октября на поставки овощей и фруктов. В отношении поставок картофеля эта мера продолжает действовать», — заявил Данкверт. При этом глава Россельхознадзора подчеркнул, что поставки всей растениеводческой продукции из Египта, кроме картофеля, будут разрешены только при условии строгого соблюдения египетской стороной всех требований в части обеспечения фитосанитарной чистоты партий.

Напомним, запрет на ввоз овощей и фруктов из Египта был введен 22 сентября. В первую очередь ограничения коснулись цитрусовых — на долю Египта приходится 37,1% всех импортных поставок цитрусовых в Росси.

Стоит отметить, что запрет на ввоз овощей и фруктов из Египта был введен после того, как Каир приостановил закупки российской пшеницы из-за содержания спорыньи.