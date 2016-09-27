Афины , 27 сентября, 2016, 23:18 — ИА Регнум. Греческий парламент одобрил очередной пакет реформ, передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.

pro100news.info Парламент Греции

Парламентарии правящей коалиции в составе левой СИРИЗА и правой популистской партии «Независимых греков» минимальным большинством проголосовали в пользу реформ.

Особенно спорными были вопросы продажи собственности греческого правительства, такие как водопроводные станции и газовые заводы, а также некоторых аэропортов, автомобильных дорог и портов.

Реформы — главное условие для получения международных кредитов, необходимых для восстановления экономики страны после финансового кризиса.