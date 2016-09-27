Парламент Греции одобрил новый пакет реформ
Афины , 27 сентября, 2016, 23:18 — ИА Регнум. Греческий парламент одобрил очередной пакет реформ, передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.
pro100news.info
Парламент Греции
Парламентарии правящей коалиции в составе левой СИРИЗА и правой популистской партии «Независимых греков» минимальным большинством проголосовали в пользу реформ.
Особенно спорными были вопросы продажи собственности греческого правительства, такие как водопроводные станции и газовые заводы, а также некоторых аэропортов, автомобильных дорог и портов.
Реформы — главное условие для получения международных кредитов, необходимых для восстановления экономики страны после финансового кризиса.