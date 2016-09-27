Москва, 27 сентября, 2016, 22:47 — ИА Регнум. Сотрудники российских спецслужб освободили иностранного подданного, которого двое неизвестных взяли в заложники в центре Москвы и вымогали деньги. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщают «Вести».

arigus-tv.ru Задержание

Сообщается, что на улице Малые Каменщики в районе Таганки двое неизвестных, вооруженные пистолетом взяли в заложники иностранного подданного и требовали за него выкуп.

Правоохранительные органы среагировали оперативно. Двое злоумышленников были задержаны, иностранец освобожден. В результате спецоперации никто не пострадал.

На месте происшествия проводятся следственно-оперативные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.