Рейкьявик, 27 сентября, 2016, 22:46 — ИА Регнум. Российские бомбардировщики, которые в четверг, 22 сентября, якобы пересеклись в полете с гражданским самолетом, находились в этот момент в международном воздушном пространстве, но диспетчеров на земле не предупреждали. Как сообщает сегодня, 27 сентября, The Iceland Monitor, об этом журналистам издания сообщил источник в руководстве альянса.

krasvozduh.ru Ту 160 Российский бомбардировщик

«22 сентября системы воздушного наблюдения зафиксировали в международном воздушном пространстве к северо-востоку от побережья Норвегии самолеты ВВС России. Судна двигались вдоль норвежского побережья, затем западнее Британских островов и вдоль атлантического побережья Франции в Бискайском заливе, прежде чем развернуться назад», — рассказывают в альянсе. Отмечается, что самолеты НАТО, в том числе и из Великобритании, которые несли боевое дежурство, определили, что замеченные объекты — российские бомбардировщики типа Ту-160. «Ту-160 находились в международном воздушном пространстве все время, но не связались с диспетчерами и не предоставили план полета», — подчеркивает источник в НАТО.

Отметим, что в комментарии альянса не уточняется, сколько именно российских бомбардировщиков оказалось в опасной близости к гражданскому лайнеру. Данные исландских пилотов и дипломатов разнятся: два или три.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство иностранных дел Исландии обвинило российские ВВС в опасном сближении с пассажирским самолетом, направлявшимся из Рейкьявика в Стокгольм. По версии исландского МИДа, несколько ТУ-160 пролетели под лайнером на расстоянии 2−2.5 км.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сегодня, 27 сентября, подтвердил: российская авиация действительно была в воздушном пространстве над Баренцевым и Норвежским морями в тот день. Однако, полет выполнялся при строгом соблюдении международных норм, с включенными траспондерами, без пересечения воздушных трасс гражданских самолетов, подчеркивают в российском ведомстве. «Сближение» военных и гражданского самолета Игорь Конашенков назвал «плодом личной фантазии» исландских пилотов и дипломатов.