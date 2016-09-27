Минск, 27 сентября, 2016, 22:00 — ИА Регнум.



Индустриальный парк «Великий камень» — крупнейший белорусско-китайский проект, строящийся под Минском

Александр Лукашенко 27 сентября подписал указ №349 «О реализации инвестиционных проектов», которым уточнил условия реализации некоторых китайско-белорусских инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Документ преследует цель улучшить условия реализации совместных белорусско-китайских инвестиционных проектов в сфере электроэнергетики, автомобилестроения, а также целлюлозно-бумажной и текстильной отраслях. Указом уточнены порядок реализации отдельных проектов, а также определён перечень иностранных организаций, имеющих право на привлечение к реализации данных инвестиционных проектов иностранной рабочей силы.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейшим белорусско-китайским проектом считается строящийся под Минском Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень». Усилия госагитпропа Белоруссии по привлечению иностранных инвесторов в КБИП не увенчались успехом, инфраструктура парка не готова и пока что видна активность только одного китайского инвестора, заинтересованного в открытии крупного логистического центра, обслуживающего транзит китайских товаров. Размещение производств «завтрашнего дня» в КБИП не актуально.

Напомним, 28 сентября начинается визит Александра Лукашенко в Китай, который в Минске позиционируется как «стратегический партнёр» Белоруссии. В правительстве Белоруссии заявили, что визит станет «прорывным», а независимые эксперты настроены скептически.