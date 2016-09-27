Уже неделю Россия наносит высокоточные удары по энергетической инфраструктуре на территории б. УССР. Это технически непростое, требующее выдающегося уровня военных возможностей действие лучше любых слов рассказывает о силовом потенциале нашей страны.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Сколько раз за последние месяцы пропагандисты противника говорили об исчерпанных запасах точных крылатых ракет? Строили остроумные теории, подбирали убедительные аргументы. Но реальность вернула всё на свои места.

И в этой реальности нет никаких причин, по которым «Калибры», «Кинжалы» или Х-101 могут закончиться. Россия обладает всеми необходимыми технологиями, а также ресурсами для производства изделий. Да, «мозги» российских ракет, как установило вскрытие специалистами НАТО, оснащались импортными чипами. Но позвольте, разве дело не в их банальной доступности и дешевизне в досанкционный период? В России и Белоруссии есть предприятия микроэлектроники, которые не могут снабжать компонентами современные смартфоны, но с ракетами справятся. Это «Микрон», «Ангстрём», «Интеграл». Президент Белоруссии Александр Лукашенко даже делал по данной теме заявления.

«Калибры» разработаны в далёком 1983 году, когда электроника была совсем другой, что не мешало боеголовкам лететь и точно попадать в цель. Пусть они недешевы, стоимость одной ракеты начинается от 300 тыс. долларов. То есть за тысячу пусков нужно заплатить от 300 млн долларов. За 10 тысяч пусков — от 3 млрд долларов. Это ровно столько, сколько Россия выдала Киеву в качестве кредита в декабре 2013 года.

По расчётам американского агентства Bloomberg, Россия на экспорте нефти и газа в 2022 году может заработать 320 млрд долларов. Переводим в «Калибры» — более 1 млн высокоточных ракет. На территории б. УССР нет такого числа целей, даже если на каждую запустить по несколько боеголовок.

Макет противокорабельной ракеты 3М-54Э. МАКС-2009 Allocer

Да, для производства таких объёмов ракет нужны большие производственные мощности, которых, очевидно, нет из-за избыточности такой задачи. В остальном же ничего не мешает российскому ракетному дождю.

Разве что миролюбие и гуманность. Данные свойства российской политики варварский Киев принимает за слабость. А ведь даже сейчас, когда «судный день» начался, сделано всё, чтобы минимизировать число жертв. Удары наносятся исключительно по военным и инфраструктурным объектам (за остальное киевляне пусть «благодарят» систему ПВО). Делается всё, чтобы сохранить жизни и здоровье мирного населения бывш. УССР.

Необыкновенную эффективность показали и дроны-камикадзе «Герань-2». По оценкам экспертов, они схожи с иранскими беспилотниками Shahed 136. За последнюю неделю звук мопеда без глушителя стал узнаваем широкой аудитории. Как и доказана бестолковость канонады стрелкового оружия, из которого националисты пытаются подстрелить БПЛА.

M214, Герань-2 Mil. gov. ua

Кто-то, возможно, не знает, но Тегеран обладает одной из самых мощных армий мира, неплохо обученной и оснащённой. Неудивительно, что некоторые образцы вооружений могут опережать зарубежные аналоги, особенно в нише беспилотников. Иран не мог соревноваться в воздухе с полноценной авиацией и делал ставку на более лёгкую альтернативу. И если российский ВПК подсмотрел идею высокоточного БПЛА у южного соседа, то этот выбор полностью оправдан.

А что будет, если после ХХ съезда КПК, где должен определиться новый председатель КНР, Китай согласится предоставить России военную помощь?