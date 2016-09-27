Москва, 27 сентября, 2016, 20:05 — ИА Регнум. Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси Кирилла опровергла сообщения ряда СМИ о том, что глава Русской Православной Церкви якобы подписал обращение о полном запрете абортов в России. Соответствующее заявление сделал сегодня, 27 сентября, пресс-секретарь патриарха Александр Волков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Глава церкви

Он пояснил, что патриарх действительно подписал обращение, касающееся абортов, но речь идет не о запрете этой медицинской процедуры, а о выводе её из системы обязательного медицинского страхования (ОМС). «В этой позиции Церкви нет ничего нового, она была и осталась неизменной. Но поскольку идет сбор подписей, патриарх, чтобы привлечь внимание к проблеме, как и другие люди, подписал этот документ. О полном запрете абортов пока речи не идет», — сказал пресс-секретарь Волков.

Он пояснил, что при выводе абортов из системы ОМС, эта процедура станет доступна только на коммерческой основе.

Стоит отметить, что патриарх Кирилл и раньше высказывался о выводе абортов из системы ОМС.

Напомним, ранее сегодня ряд СМИ сообщил, что глава РПЦ якобы подписал обращение о полном запрете абортов.