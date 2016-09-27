Анкара, 27 сентября, 2016, 18:53 — ИА Регнум. Покидающая ряды Евросоюза Великобритания стремится достичь полноценного договора о свободной торговле с участием страны-кандидата ЕС Турции, передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

«Мы покидаем ЕС, но мы покидаем не Европу», — заявил глава британского МИД Борис Джонсон во время своей первой служебной поездки в Турцию.

«Я надеюсь на огромный договор о свободной торговле между Великобританией и Турцией», — отметил Джонсон на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Бывший мэр Лондона встретился и с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. На вопрос журналистов о непристойном стихотворении Джонсона об Эрдогане, британский министр ответил, что они его не обсуждали.

К началу визита в Анкару Джонсон напомнил о своих турецких корнях. Его прадедушка в 1920-х годах являлся членом оппозиции в Османской империи, которого линчевали во время войны за независимость.