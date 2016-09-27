Москва, 27 сентября, 2016, 18:21 — ИА Регнум. Объем госзаказа в строительстве в январе-июне 2016 года сократился до 1,9 трлн рублей, что на 0,5% меньше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

Как отмечают аналитики Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), такое незначительное снижение объемов госзаказа не отображает полную картину, согласно которой сокращение объемов может достигнуть уровня инфляции — 8−9%. В частности на 40,8% сократились государственные расходы на ФЦП «Жилище». По данным Центробанка, результатом этого стало массовое банкротство застройщиков в регионах. Доля госзаказа в портфеле крупных застройщиков снизилась и едва доходит до 20%, тогда как в кризис 2008—2009 годов она достигала 50%.

По словам консультанта практики «Девелопмент» компании «НЭО Центр» Алены Чупраковой, растет объем госзаказов, связанных с обороной и Чемпионатом мира по футболу 2018 года, при этом темпы строительства школ, детских садов, объектов инфраструктуры сокращаются. Дополнительной проблемой застройщиков является снизившаяся рентабельность госконтрактов, которая сейчас составляет 5−6%. Это, пояснила эксперт, происходит из-за неактуальных сметных расценок и некачественной проектной документации.

Партнер компании «Химки Групп» Дмитрий Котровский отметил, что раньше участие в тендерах считалось выгодным, но сейчас себестоимость работ значительно выросла, доходность упала, а срыв сроков или невыполнение обязательств заканчиваются тюремными сроками. Кроме того, еще одной потенциальной проблемой является инициатива Минстроя по вменению генподрядчикам обязанности выполнять самостоятельно не менее 30% работ по госконтрактам. По словам Котровского, брать на себя такие объемы хотят и могут далеко не все участники рынка. Особенно это касается сектора специального строительства, где работа большого числа субподрядных компаний всегда была нормой.

В настоящее время наметилась тенденция к росту доли работ, выполняемых непосредственно генподрядчиками, и участия их в небольших тендерах. Таким образом, застройщики стали реже пользоваться услугами субподрядных организаций. Изменившаяся стратегия участников рынка привела к ожесточенной конкуренции за госзаказ, обернувшись сложностями для мелких и средних игроков.

Согласно данным Центробанка, по состоянию на 1 мая 2016 года из ФЦП «Жилище» было профинансировано около 4% от запланированного на год объема. Активность в строительной отрасли близка к минимуму последних десяти лет. Основная причина — недостаток объемов не только госзаказа, но и контрактов с девелоперами, которые, в свою очередь, вынуждены сокращать объемы строительства из-за низкого покупательского спроса.