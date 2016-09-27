Алжир, 27 сентября, 2016, 20:02 — ИА Регнум. Какова миссия России на неформальной встречи в Алжире по поводу способов стабилизации рынка нефти? Что произойдет с ценами на нефть после консультации ОПЕК? Как будет себя вести Иран в рамках этих переговоров? На эти и другие вопросы ИА REGNUM сегодня, 27 сентября, ответил руководитель аналитического управления Фонда национальной энергобезопасности Александр Пасечник.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В Алжире генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что РФ не примет участия в неформальной встрече стран ОПЕК в среду, 28 сентября. По словам генсека, это консультативная встреча картеля. Что же касается соглашения о заморозке уровня добычи нефти, то Баркиндо сказал, что сейчас надо подождать, так как консультации продолжаются.

«Мы в этой ситуации наблюдатели. Это понятно. Но тем не менее мы задали эту предысторию с Саудовской Аравией. Мы не за скобками никак», — пояснил Пасечник, добавив, что, наверное, никому из игроков просто не присваивается никакой весовой коэффициент преимущественный. По сути, как внекартельный игрок Россия в Алжире одна из тяжеловесов. На встрече нет, например, США, которые в принципе как входящий в тройку крупнейших производителей нефти, должны присутствовать.

Консультации велись между Саудовской Аравией и Россией. Был подписан меморандум о том, как работать, чтобы стабилизировать рынки. Какой формат этой работы? Скорее всего, заморозка, говорит аналитик. Далее — если заморозка, то на каких уровнях. Россия сейчас порой добывает свыше 11 млн баррелей в сутки. Это предельная планка, и выйти за нее естественным образом практически нереально. Если Россия примет какой-то сценарий с заморозкой уровня добычи нефти, и этот уровень будет зафиксирован, как предельный, то это, по сути, это естественное состояние.

«За декларацию это оформить — это благо и для рынка, и для производителей. То есть ничего не надо менять, а цены на нефть спекулянты отыграют вверх», — подчеркнул эксперт.

С другой стороны, эти ожидания могут быть несбыточные, повышенные. Здесь возникает много вопросов. Например, кто присоединится к этому формату, как ОПЕК поведет себя. По мнению самого Пасечника, 28 сентября, в день неформальной встречи, стоит ожидать утечек информации, которая приведет к большой волатильности на нефтяном рынке.

«Я все-таки склонен полагать, что завтра будут звучать истории, будут утечки и перед встречей, и после, и в ходе. Будем следить на Bloomberg, что они скажут. А потом, бывает, и опровержения поступают. Одним словом, завтра большая волатильность на рынках нефти, и соответственно, вообще на фондовых рынках. Поэтому, что бы там ни приняли, эти консультации будут продолжаться еще как минимум всю осень».

Руководитель аналитического управления ФНЭБ напомнил, что в конце осени состоится плановая, юбилейная встреча с ОПЕК. И сегодня существует вероятность того, отложат эту повестку до более внятных решений, то есть на встречу ОПЕК-Россия в конце октября. Что касается миссии России, то она заключается в том, чтобы наблюдать за ситуацией. Однако, отмечает эксперт, на прошлой недели российская сторона начала развивать Мессояхскую группу месторождений. На подходе еще ряд месторождений от «Роснефти» в том регионе. Таким образом, в целом на практике мы пока стремимся поднимать планку.

Еще один важный вопрос в связи с переговорами в Алжире — это позиция Ирана. Как ранее писало ИА REGNUM, министр нефти ИРИ Бижан Зангане заявил, что приехал на форум только для того, чтобы обменяться мнениями по поводу возможной «заморозки» или сокращения сырья, но «не более того».

«Иран тоже хочет достичь досанкционного уровня. Пока справедливо все считают, что Иран нельзя душить или на него давить», — заявил Александр Пасечник.

И добавил, что Тегерану нужно еще примерно 200 тыс. баррелей для того, чтобы достичь досанкционного уровня производства нефти. Уже после этого иранцы смогут подключиться в более обширном формате. Сейчас же несправедливо было бы говорить, что ИРИ кидает яблоко раздора, потому что это обозначало бы снятие с самих себя всей ответственности.

«Их нельзя назвать камнем преткновения, потому что это просто удобная повестка снять с себя вину и показать пальцем на одного из крупнейших производителей ОПЕК. Саудовцам выгодно пока на это ссылаться», — объяснил эксперт.

Напомним, что сегодня должна состояться встреча между Минэнерго РФ и министрами Ирана и Саудовской Аравии, о чем ранее заявил сам Александр Новак. В свою очередь, ряд стран-членов ОПЕК уже заявил, что надеется на подписание соглашение по заморозке. Как передавало ИА REGNUM, представители ОАЭ сказали, что сделка по заморозке уровня добычи нефти необходима, чтобы стабилизировать рынок, так как сейчас он восстанавливается слишком медленно. Венесуэла, в свою очередь, сказала, что в случае провала сделки цены на нефть могут рухнуть ниже $20 за баррель.