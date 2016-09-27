Санкт-Петербург, 27 сентября, 2016, 17:49 — ИА Регнум. Стоимость разового проезда в общественном транспорте Петербурга в следующем году, вероятно, возрастет более чем на 2 рубля. Об этом сегодня сообщил журналистам глава комитета финансов Санкт-Петербурга Алексей Корабельников.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Жетоны

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа глава городского комитета по тарифам Дмитрий Коптин в ходе «нулевых» чтений бюджета-2017 в городском Законодательном собрании заявлял, что одна поездка в петербургском метро, скорее всего, будет стоить 37 рублей с января 2017 года (в текущем году — 35 рублей). Разовый проезд на наземном общественном транспорте, по его словам, может подорожать с января 2017 года также на 2 рубля — с нынешних 30 до 32 рублей за билет.

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Однако сейчас, после того, как комитет финансов сверстал проект бюджета Санкт-Петербурга на 2017 год, глава этого комитета сообщил, что разовый проезд может подорожать уже более чем на 2 рубля.

Окончательные цифры предстоящего повышения обсуждаются в комитете по транспорту и комитете по тарифам Санкт-Петербурга.

По словам Алексея Корабельникова, стоимость многократных проездных билетов повысится на уровень инфляции. По его словам, разовыми билетами и жетонами чаще всего пользуются гости города и те, кто ездит нерегулярно, поэтому и для них грядущее повышение стоимости не составит проблемы.

Напомним, предыдущее подорожание проезда в общественном транспорте Петербурга произошло 1 января 2016 года: в метро — с 31 до 35 рублей, в наземном транспорте — с 28 до 30 рублей. Представители отрасли заявляли, что эти тарифы якобы не дают возможность предприятиям общественного транспорта развиваться.