Москва, 27 сентября, 2016, 17:39 — ИА Регнум. В Мосгордуме рассматривают проект закона города Москвы «О внесении изменений в статью 6.1 Закона города Москвы от 11 июня 2008 года № 22 «О легковом такси в городе Москве». Как прокомментировал журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, планируется разработать методы борьбы с нелегальными таксистами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Petar Milošević Официальное такси

«Бомбилы» представляют опасность для москвичей и гостей нашего города, потому что они не попадают ни под какой государственный контроль. Эту ситуацию надо разбирать и выравнивать», — пояснил глава столичного парламента.

Шапошников добавил, что для обсуждения вопроса привлекут власти Москвы и экспертов отрасли таксомоторных перевозок.

В свою очередь, начальник отдела развития таксомоторных перевозок столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Никита Шестопалов сообщил, что в столице ежедневно работает порядка 500 000 легальных таксистов.

Напомним, ранее Шестопалов заявил, что в городе выдано порядка 70 000 разрешений на таксомоторную деятельность.