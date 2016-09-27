Берлин, 27 сентября, 2016, 16:55 — ИА Регнум. Премьер-министр Малайзии Наджиб Тун Разак отметил, что его страна остаётся приверженной цели привлечь к судебной ответственности тех, кто сбил самолёт малайзийских авиалиний в 2014 г., передаёт The New York Times.

defensie.nl На месте катастрофы MH 17

Свои комментарии Разак дал за день до обнародования результатов международного уголовного расследования.

Выступая в Берлине вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель, он сказал, что после того, как власти Нидерландов представят результаты следствия, заинтересованные страны обсудят последующие меры.

«Мы остаёмся привержены к (тому, чтобы) привлечь тех людей к ответственности», — добавил малайзийский лидер.

Напомним, катастрофа MH17 — авиационная катастрофа самолёта Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего плановый рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, произошедшая 17 июля 2014 года на востоке Донецкой народной республики в районе села Грабово недалеко от города Торез, у границы с Луганской народной республикой, в районе вооружённого противостояния на востоке Украины.

На борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли. Эта катастрофа по количеству погибших стала крупнейшей в истории авиации с 11 сентября 2001 года и вошла в десятку крупнейших за всю историю. Крупнейшая авиакатастрофа XXI века и на постсоветском пространстве.

На борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли. Эта катастрофа по количеству погибших стала крупнейшей в истории авиации с 11 сентября 2001 года и вошла в десятку крупнейших за всю историю. Крупнейшая авиакатастрофа XXI века и на постсоветском пространстве.

С момента катастрофы Украина и Запад в унисон твердят, что лайнер был сбит ополченцами Донбасса с помощью ЗРК «Бук». Руководство народных республик Донбасса не раз утверждало и приводило доказательства, что до сих пор не располагает средствами, которыми можно было бы сбить самолёт на такой высоте.