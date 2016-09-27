Пикалёво, Ленинградская область, 27 сентября, 2016, 16:56 — ИА Регнум. Город Пикалево в Ленинградской области может полностью уйти от «монозависимости» к 2030 году в случае получения статуса территории опережающего социально-экономического развития. Об этом сегодня, 27 сентября, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства 47-го региона.

pikadmin.ru Проект индустриального парка в Пикалево

На состоявшемся накануне в бизнес-школе Сколково отчетном совещании регионы представили 20 проектов-решений по улучшению социально-экономической ситуации в моногородах. Команда Ленинградской области защитила перед первым вице-премьером Игорем Шуваловым проект развития города Пикалево.

«Согласно проекту, разработанному по инициативе руководителя Леноблинновации Руслана Голика, статус ТОСЭР и поддержка федерального Фонда моногородов инфраструктурного обеспечения проектов, позволит Пикалево к 2030 году полностью уйти от «монозависимости», увеличив долю населения, занятого в малом и среднем бизнесе до 60%. Дополнительно будет создано 1800 высокопроизводительных рабочих мест, в экономику города будет привлечено 87 млрд рублей», — говорится в сообщении пресс-службы областной администрации.

В рамках доклада в Сколково также было отмечено, что за последние 5 лет при поддержке федерального центра в городе создан ряд новых предприятий: тепличное хозяйство «Круглый год», завод газового оборудования «Северная компания». Идет процесс формирования кластера легкой промышленности. В 2017 году будет введен в эксплуатацию индустриальный парк, резидентами которого станут фирмы по пошиву одежды. Кроме того, запланировано строительство химического производства, которое обеспечит дополнительно 500 рабочих мест.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, власти 47-го региона намерены до конца года обратиться в федеральное правительство с официальной заявкой на присвоение особого статуса для моногорода Пикалево. Это «поможет привлечь в Пикалево дополнительные инвестиции и ускорит процесс развтия города», поясняет глава комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти Дмитрий Ялов.

Город Пикалево стал известен на всю Россию в связи с последствиями кризиса весной 2009 года, когда была приостановлена работа трех градообразующих предприятий и городской ТЭЦ. В сложившихся условиях жители города оказались в бедственной ситуации из-за безработицы и задержек зарплаты. Тогда проблемы пришлось «разруливать» лично Владимиру Путину, занимавшему пост главы правительства России. В настоящее время уровень безработицы в Пикалево составляет 0,7%.