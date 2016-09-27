Москва, 27 сентября, 2016, 16:46 — ИА Регнум. В Москве выдано порядка 70 000 разрешений на таксомоторную деятельность, заявил на заседании комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике начальник отдела развития таксомоторных перевозок столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Никита Шестопалов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

«Более 14 000 индивидуальных предпринимателей и более 1 000 юридических лиц осуществляют легальную деятельность в Москве», — сообщил Шестопалов.

Он добавил, что в Подмосковье число таксистов почти в 2 раза больше, чем в Москве.

Шестопалов напомнил, что разрешения для таксистов в столице начали выдавать с 2011 года.

Напомним, согласно заявлениям властей Москвы, все легальные такси должны быть окрашены в желтый цвет до 2018 года.