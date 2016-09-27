Симферополь, 27 сентября, 2016, 16:42 — ИА Регнум. Представители крымских производителей молочной продукции проигнорировали инициативу Россельхознадзора по созданию на полуострове исключительно натуральных молочных продуктов без применения жиров растительного происхождения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства 27 сентября.

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Россельхознадзор организовал семинар для «молочников» с названием «Список честных», на котором предлагалось обсудить возможность производства в Крыму «честных» продуктов.

«В ходе семинара планировалось рассмотреть возможности производства в Крыму исключительно натуральных молочных продуктов без применения жиров растительного происхождения и скоординировать усилия в этом направлении, — сообщили в крымском управлении Россельхознадзора, — Однако на встречу приехал лишь представитель Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского».

Семинар «Список честных» ведомство организовало в Крыму в рамках государственного мониторинга качества и безопасности пищевой продукции, а также «с целью выявления фальсификации молока и молочной продукции». На встречу приглашали руководителей ведущих крымских молочных предприятий: ООО «Крымский молочник», «ДК «Мегатрейд-ЮГ», ООО «Бег», ООО «Новатор», ООО «Черноморский завод продтоваров», ООО АФ «Зеленогорск».