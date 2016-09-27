Симферополь, 27 сентября, 2016, 16:24 — ИА Регнум. Вице-премьеры правительства Крыма Руслан Бальбек и Михаил Шеремет вместе с прокурором республики Натальей Поклонской покидают свои должности и уходят в Госдуму. Об этом на своей странице в Facebok заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Константин Коровин. Севастополь вечером. 1915

«Что касается кандидатур на посты вице-премьеров, то вместо Михаила Шеремета предложил назначить моего нынешнего помощника Игоря Михайличенко. Данное решение будет согласовываться на следующей неделе. По второй должности вице-премьера ведутся обсуждения в части ее сокращении при необходимости», — написал Аксёнов.

Всего от Крыма в Госдуму попадёт шесть депутатов: Михаил Шеремет, Руслан Бальбек и Наталья Поклонская избраны по списку партии «Единая Россия»; Андрей Козенко, Светлана Савченко и Михаил Бахарев победили на выборах по одномандатным округам и также представляют «Единую Россию».

Как сообщало ИА REGNUM, прокурор Крыма Наталья Поклонская уже написала заявление об увольнении с занимаемой должности.