Москва, 27 сентября, 2016, 15:44 — ИА Регнум. Сокращение объема продаж автомобилей в России в 2016 году составит 10% по сравнению с показателями 2015 года. Рост рынка ожидается в 2018 году, об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, пишут 27 сентября «Известия».

kazan-lfl.com Ключ от автомобиля

По словам Мантурова, Минпромторг придерживается ранее данного прогноза в отношении этого года, оценивающего сокращение рынка автомобилей в 10%.

«Что касается следующего года, мы исходим из стабилизации производства и в последующем, с 2018 года, рассчитываем на постепенный рост», — отметил он.

Министр добавил, что при составлении прогноза предполагалось, что в 2016 году рынок сократится на 10%, а в 2017 году его объемы сохранятся на том же уровне.