Алеппо, Сирия, 27 сентября, 2016, 15:41 — ИА Регнум. Вооруженным силам Сирии удалось установить почти полный контроль над кварталом Аль-Фарафра, который расположен к северо-западу от цитадели Алеппо. Об этом сообщил РИА Новости источник, приближенный к штабу военных операций Алеппо.

Abkhazian Network News Agency Сирийские солдаты

«Мы впервые за несколько лет смогли сдвинуть фронт в Алеппо, — рассказал источник. — Нам удалось освободить больше половины квартала Аль-Фарафра».

При этом собеседник агентства добавил, что Вооруженные силы Сирии в настоящее время продолжают военную операцию по освобождению Алеппо.

По словам источника, боевики, державшие оборону в этом районе, оставили на «поле боя» оружие и боеприпасы.

Потерь среди правительственной армии нет.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 19 сентября 2016 г. официальный Дамаск объявил о прекращении действия согласованного Вашингтоном и Москвой режима прекращения огня, обвинив «умеренную оппозицию» в подрыве соглашения.

В заявлении властей Сирии говорится, что боевики неоднократно нарушили перемирие, вступившее в силу 12 сентября, а также сообщили, что незаконные вооружённые формирования (НВФ) воспользовались моментом для мобилизации и получения дополнительного вооружения, устраивая нападения на подконтрольные Дамаску территории.

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