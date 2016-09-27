Москва, 27 сентября, 2016, 15:37 — ИА Регнум. Сегодня, 27 сентября, в рамках Генеральной конференции МАГАТЭ правительство Российской Федерации и правительство Республики Куба подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, сообщили в Росатоме.

Иван Шилов ИА REGNUM Мирный Атом

Соглашение создает правовой фундамент для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества между Россией и Кубой по таким направлениям как производство радиоизотопов и их применение в промышленности, медицине, сельском хозяйстве, охране и исследовании окружающей среды; ядерная медицина и радиационные технологии; обучение и подготовка специалистов в области атомной энергетики и др.

Стороны договорились о формировании координационного комитета для контроля за реализацией соглашения. Также будут сформированы совместные рабочие группы для выполнения конкретных проектов и научных исследований.

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Как сообщало ИА REGNUM, Росатом в ближайшие годы планирует подписать контракты на строительство 30−40 новых энергоблоков за рубежом. В частности в Иране, Иордании и нескольких других стран Ближнего Востока. Общая стоимость еще незавершенных контрактов Росатома, находящихся в стадии строительства, составляет около 300 млрд долларов.