Вашингтон, 27 сентября, 2016, 15:31 — ИА Регнум. Недостатки и упущения соперника по предвыборной гонке прошли «красной линией» через все полтора часа дебатов кандидатов в президенты, состоявшихся 26 сентября в США. На фоне важных вопросов, таких как решение проблем имущественного расслоения, расовой нетерпимости, ядерного оружия, кибербезопасности и борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), претенденты на пост главы Белого дома не преминули напомнить зрителям о недостатках и просчетах друг друга.

OpenClipart-Vectors Разъяренный мужчина

Так, одной из тем, затронутых в ходе дискуссии, стала финансовая отчетность кандидата-республиканца, которую он отказывается публиковать. По словам бывшей первой леди, это связано с тем, что миллиардер боится, что все узнают, что он либо не заплатил ни цента налогов на нужды государства, либо то, кому в чьих должниках ходит миллиардер-республиканец. На вопрос об отчетности Трамп заявил, что готов опубликовать отчетность, после того как Клинтон расскажет о содержании трех тысяч электронных писем, стертых ею. Клинтон не стала оправдываться, заявив, что это была ошибка, за которую она берет на себя ответственность.

Трампа такой ответ не устроил, и он подчеркнул, что Клинтон намеренно использовала частный сервер для своей корреспонденции. В связи с этим сотрудники её администрации и отказались от показаний в силу пятой поправки к конституции. По его мнению, поведение Клинтон заслуживает порицания.

Соперники по президентской гонке также обвинили друг друга в расизме, поводом для чего стал вопрос о месте рождения нынешнего президента США Барака Обамы. По словам Клинтон, Трамп на протяжении многих лет муссировал вопрос о происхождении Обамы. Припомнила бывший госсекретарь Трампу и то, что в 1973 году против его компании был выдвинут иск за расовую дискриминацию.

Однако Трамп, в свою очередь, напомнил слова самого Обамы, который в 2008 обвинил именно штаб Хиллари Клинтон в распространении слухов о том, что Обама родился за пределами США. В 2008 году, по словам тогдашнего кандидата Обамы, штаб Клинтон разослал фотографии, на которых будущей президент США был одет в традиционный сомалийский наряд.

Не обошлось в споре двух кандидатов и без России, появившейся в контексте кибербезопасности. Бывшая первая леди в очередной раз обвинила Трампа в хорошем отношении к Владимиру Путину, который, по её словам, поручил взломать серверы Национального комитета Демократической партии США. Трамп подчеркнул, что, по его мнению, никому не известно точно, что это была Россия.

«Она говорит «Россия, Россия, Россия», я не знаю — может, и Россия. Я имею в виду, это могла быть Россия, но мог бы и Китай. Мог быть целый ряд других хакеров», — отметил он, обратив внимание на то, что необходимо рассмотреть то, что было открыто в результате взлома переписки демократов.

И он напомнил, что высокопоставленные соратники Клинтон по Демократической партии воспользовались своим положением, чтобы помочь Клинтон получить номинацию в качестве кандидата за счет её соперника Берни Сандерса.