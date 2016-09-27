Москва, 27 сентября, 2016, 15:26 — ИА Регнум. Специалисты по автомобилям назвали основные параметры, по которым начинающему водителю стоит выбирать себе машину, сообщают «Автоновости дня».

pgottschalk Автомобиль

Лучше всего, если новичок приобретет для себя бюджетную, но новую модель с автоматической или роботизированной коробкой передач. Желательно, чтобы при этом авто было достаточно компактным.

Как отмечают эксперты, покупка подержанной машины является одной из основных ошибок неопытного автовладельца. Дело в том, что новички не обладают опытом ремонта и ухода за автомобилем, а у машины с пробегом зачастую возникают технические проблемы разного рода. Автоматическая коробка передач позволит сосредоточиться на наблюдении за дорогой, а невысокая стоимость машины подразумевает более доступный мелкий ремонт.