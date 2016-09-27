Нью-Йорк, США, 27 сентября, 2016, 15:12 — ИА Регнум. Известный американский актер Том Хэнкс стал случайным участником фотосессии свадебной пары, когда совершал прогулку в нью-йоркском Центральном парке, сообщает Mashable.

Том Хэнкс

Молодожены Райан и Элизабет позировали фотографу Мег Миллер, когда рядом случайно оказался Том Хэнкс. Актер сфотографировался вместе с удивленными женихом и невестой и поздравил их с днем свадьбы. Позже Хэнкс опубликовал фотографию на своей странице в Twitter.

Том Хэнкс дважды получал премию «Оскар» — за главные роли в картине Джонатана Демми «Филадельфия» (1993) и фильме Роберта Земекиса «Форрест Гамп» (1994). В сентябре 2016 года на экраны вышла драма Клинта Иствуда «Чудо на Гудзоне», где Хэнкс исполнил роль пилота Чесли Салленбергера.