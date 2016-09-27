Москва, 27 сентября, 2016, 14:58 — ИА Регнум. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал журналистам инцидент с якобы «сближением» российских самолетов дальней авиации с гражданским самолетом, выполнявшим рейс из Рейкьявика в Стокгольм.

Sergey Korovkin 84 Дальний бомбардировщик Ту-160

По его словам, сообщения о сближении самолетов в небе над акваторией Норвежского моря — это «плод личной фантазии» исландских пилотов и дипломатов. Конашенков добавил, что беспочвенность обвинений подтверждается путаницей в заявлениях: сначала пилоты заявили о двух российских Ту-22М, а дипломаты — о трех бомбардировщиках Ту-160

«О цели подобных вбросов мы говорили уже не раз — использование любой возможности для нагнетания русофобии в Европе», — заявил официальный представитель Минобороны.

Генерал Конашенков пояснил, что 22 сентября, когда якобы произошел инцидент, российские стратегические бомбардировщики Ту-160 действительно выполняли задачи по плану воздушного патрулирования над акваторией Баренцева и Норвежского морей.

Они следовали по маршруту с включенными транспондерами и не пересекали воздушные трассы гражданских самолетов. Кроме того, на ряде участков бомбардировщики сопровождались истребителями ВВС стран НАТО.

Ранее ряд исландских СМИ сообщил, что два российских военных самолета пролетели поблизости от исландского пассажирского воздушного судна. Самолеты якобы двигались с выключенными маяками, и поэтому их было сложно обнаружить как диспетчерам в Исландии, так и экипажу пассажирского самолета, который оказался поблизости от них. МИД Исландии заявил, что российские самолеты пролетели в воздушном пространстве Исландии неподалеку от границы с Норвегией с «частично выключенными» транспондерами, не сообщив местной диспетчерской службе о предполагаемом маршруте. В протесте МИД Исландии указывается, что бомбардировщики летели на высотах 1800—2700 м.