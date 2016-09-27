Вильнюс, 27 сентября, 2016, 14:53 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены. Потребительская корзина

Четырем крупнейшим торговым сетям Литвы назначены экономические санкции за нечестно осуществляемую коммерческую деятельность в торговых центрах, сообщили ИА REGNUM сегодня, 27 сентября, в Государственной службе защиты прав потребителей. Расследования были начаты после получения жалоб потребителей в связи с тем, что торговые центры предоставляют ложную информацию о стоимости товаров и скидках.

Потребители в жалобах указали, что представляемые в торговых центрах цены на товары не соответствуют ценам в кассовых чеках, также в торговых центрах объявляются скидки, которые не действуют в кассах, а иногда стоимость товара со скидкой выше стоимости товара без скидки.

Государственная служба по защите прав потребителей во время расследования установила, что цены на продукты и способ их подсчета считается главной информацией, которую субъект, осуществляющий коммерческую деятельность, обязан предоставлять в каждом коммерческом предложении.

Стоимость продукта оказывает больше влияния не решение потребителя по поводу сделки, поэтому на экономическое поведение потребителя при принятии решения по поводу сделки влияет представленная информация о действующих скидках, сказано в выводах контролеров.

Государственная служба по защите прав потребителей считает, что потребители, учитывая информацию о стоимости товара, распространяемую субъектом, осуществляемым коммерческую деятельность, и приобретая товары, не должны сомневаться в достоверности распространяемой информации и предпринимать меры для проверки информации.

Служба установила, что торговые сети MAXIMA LT, Rimi Lietuva, Prisma LT и Norfos mažmena предоставляли потребителям ложную информацию о стоимости товаров и применяемых скидках, тем самым, нарушив установки закона Литовской Республики о запрете на осуществление нечестной коммерческой деятельности.

За подобные нарушения в отношении потребителей компаниям назначены штрафы в размере от 1000 до 4344 евро.