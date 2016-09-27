Москва, 27 сентября, 2016, 14:49 — ИА Регнум. Существенное сокращение поступлений от налога на прибыль не позволит осуществиться планам по дофинансированию дотационных субъектов РФ за счет перераспределения в их пользу 1% этих поступлений. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября первый вице-президент ОПОРы России Павел Сигал, комментируя намерение Минфина увеличить на 3 года федеральную составляющую доходов от налога на прибыль для помощи нуждающимся регионам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Перераспределение в пользу федерального центра одного дополнительного процента от налога на прибыль не позволит существенно дофинансировать проблемные регионы, это лишь сгладит остроту проблемы, но не более», — отметил он.

Продолжающееся падение доходов в регионах и углубление кризиса сделает невозможным обеспечение необходимого уровня собираемости налогов на прибыль, считает эксперт. «Ни о каком росте поступлений от налога на прибыль в текущих условиях говорить не приходится, поскольку прибыли сокращаются из-за падения доходов населения, бизнес уходит в тень на фоне роста налогового давления», — говорит Сигал.

Федеральному центру может не хватить средств на реализацию своих планов по поддержке беднейших субъектов РФ, полагает эксперт. «На текущий момент неясно как будет федеральный центр выходить из положения, но, вероятнее всего, придется занимать на внешних рынках», — подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин поддержал предложение Минфина увеличить на три года федеральную часть налога на прибыль — с 2 до 3% из 20%, пишут «Ведомости». Сейчас 18% доходов от налога на прибыль поступают в региональные бюджеты, 2% — в федеральный центр. Дополнительные доходы федеральный бюджет намерен распределить в виде дотаций между дотационными регионами, кроме того, эффективно развивающие свой экономический потенциал регионы смогут претендовать на гранты. Средства пойдут, в том числе, на дотации регионам на повышение зарплат бюджетникам. В ведомстве прогнозируют, что эта мера принесет в 2017 году в федеральный бюджет около 115 млрд рублей.