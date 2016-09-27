Вильнюс, 27 сентября, 2016, 14:45 — ИА Регнум. Президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня, 27 сентября, встретилась с генеральным комиссаром полиции Линасом Пернавасом и обсудила с ним проводимые реформы, сообщили ИА REGNUM в канцелярии главы Литвы.

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На проводимую в последнее время полицейскую реформу жалуются и жители страны, и сотрудники полиции. По словам президента, поспешная реформа пока что вызывает больше вопросов, чем дает ответов.

Президент подчеркивает, что руководство полиции должно очень ответственно оценить результаты реорганизации, осуществляемой в 20 из 65 территориальных комиссариатах, убедиться, что их цели оправдались — то есть гарантировать, что полиция работает лучше, а люди чувствует себя в большей безопасности — и только тогда продолжать реформу.

По утверждению главы страны, скорость реагирования не может стать единственной целью реформы, необходим системный подход. Профессионализм полиции и качество расследований, сокращение преступности и более быстрое раскрытие преступлений, повышение безопасности жителей страны не могут быть отодвинуты на второй план.

Поэтому, по словам президента, руководство полиции, которое несет ответственность за организацию работы полиции, должно гарантировать, что при осуществлении необходимых реформ полиция не потеряет своих сотрудников, расследующих сложные преступления. Также необходимо гарантировать, чтобы не пострадала безопасность жителей страны, чтобы был гарантирован общественный порядок.

Президент подчеркнула, что руководство полиции обязано гарантировать не только оперативное реагирование, но и качество досудебных расследований, а самое главное — раскрываемость преступлений. Также при проведении реформы необходима соответствующая коммуникация, чтобы все сотрудники полиции были информированы о целях реформы и подготовились к переменам в новых условиях.

С помощью начатой в июне реформы планируется централизовать администрирование полиции и реорганизовать отделения, из-за чего профсоюзы сотрудников правоохранительных органов уже предсказали разгул преступности в Литве.