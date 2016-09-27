Санкт-Петербург, 27 сентября, 2016, 14:41 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко на заседании правительства города пригрозил уволить подчиненных, которые будут обсуждать слухи о его возможной отставке, сообщает 27 сентября корреспондент ИА REGNUM.

kremlin.ru Георгий Полтавченко

По его словам, некоторые «сидят и пересуживают», уйдет ли Полтавченко со своего поста, вместо того чтобы «трудиться и делом заниматься». «И, мол, пока ждем — делать ничего не будем. Я прошу вас предупредить таких людей, что я их просто будут выгонять с работы», — сказал Полтавченко.

Глава Санкт-Петербурга напомнил, что слухи о его якобы уходе появляются в СМИ в последний месяц. Что касается возможного ухода с поста градоначальника, Полтавченко пояснил, что он может сделать это, только если жители города перестанут ему доверять, если президент РФ Владимир Путин назначит его на другую должность или если Полтавченко сам этого захочет.

«У меня такого желания нет. Я хочу вместе с вами еще поработать, как можно дольше», — заявил губернатор, призвав не ориентироваться на «досужих щелкоперов», которые ссылаются на какие-то непонятные источники.

Как сообщало ИА REGNUM, в СМИ с конца августа стали появляться сообщения, что якобы после выборов губернатор Санкт-Петербурга уйдет в отставку. Ни в Кремле, ни в Смольном эту информацию комментировать не стали.