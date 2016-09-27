Вашингтон, 27 сентября, 2016, 14:33 — ИА Регнум. Специалистам из обсерватории Slooh удалось подтвердить, что «невидимая» комета, открытая ранее российским астрономом-любителем Геннадием Борисовым, действительно существует. Более того, ученые смогли получить изображение небесного тела, сообщается на сайте обсерватории.

live.slooh.com Снимок «невидимой» кометы C/2016 R3

По словам астрономов, комета C/2016 R3 в настоящее время движется в направлении Солнца и может не пережить сближение со светилом. 12 октября расстояние между Солнцем и кометой сократится до минимального и составит около половины астрономической единицы, то есть средней дистанции между Землей и Солнцем.

Затем комета станет двигаться в обратном направлении, удаляясь от Солнца. Полученные фотографии кометы помогли ученым уточнить ее орбиту, однако, по их словам, C/2016 R3 является одним из наиболее сложных объектов для наблюдений. Диаметр кометы составляет около 3,8 км, увидеть ее можно лишь перед рассветом у самого горизонта.

11 сентября сотрудник Южной наблюдательной станции Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ Геннадий Борисов обнаружил комету, наблюдая за ночным небом с помощью телескопа MARGO в поселке Научный. Ранее Борисову удалось открыть еще четыре кометы и один астероид.