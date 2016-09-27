Брюссель, 27 сентября, 2016, 14:27 — ИА Регнум. В Сирию в ближайшее время будут отправлены самолёты радиолокационной разведки AWACS. Таким образом НАТО намерено поддержать силы коалиции (возглавляемой США) по противодействию террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, организация, деятельность которой запрещена в РФ). Такое заявление сделал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе сегодня, 27 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«НАТО в ближайшее время направит в Сирию самолёты-радары AWACS, чтобы улучшить возможности сил коалиции по воздушному наблюдению за ситуацией», — сказал Столтенберг.

Напомним, накануне, 26 сентября, заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу заявил, что НАТО рассчитывает отправить AWACS для борьбы с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже в октябре этого года. Стоит отметить, что Столтенберг ещё в феврале 2016 года заявлял, что отправка в Сирию AWACS утверждена в НАТО.

AWACS используются для обнаружения объектов противника. На них устанавливается авиационный комплекс радиообнаружения и наведения.