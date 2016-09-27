Грозный, 27 сентября, 2016, 14:14 — ИА Регнум. Чеченский фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова отправил в Сирию очередную партию гуманитарного груза. В лагерь беженцев в городе Аль-Сувайда, расположенном на границе с Иорданией, доставлено более 10 тысяч тонн продуктов питания, сообщили ИА REGNUM 27 сентября в пресс-службе главы и правительства региона.

on-line.lg.ua Гуманитарная помощь

«В лагерях беженцев распределили более десяти тонн масла, мясных консервов, сахара, чая, макарон, кондитерских изделий и игрушек. Это вторая наша акция в данном городе, где накопилось много беженцев из-за закрытия Иорданией перехода на свою территорию», — написал глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram.

По словам чеченского лидера, ежедневно в ООН, Брюсселе, Лондоне, Париже, Берлине звучат речи о необходимости урегулирования сирийской проблемы и оказания помощи беженцам, однако реальную помощь пострадавшим в военном конфликте никто не спешит оказывать.

Читайте по теме: 100 тысяч жителей Сирии получили помощь чеченского фонда на Курбан-байрам

Фонд имени Ахмата Кадырова отправил жертвенных животных в Сирию и Ливан

Как сообщало ИА REGNUM, в текущем месяце Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова в преддверии мусульманского праздника Курбан-байрам оказал помощь белее 100 тысячам жителей разрушенных войной городов Сирии. Продуктовые наборы были розданы в городах Дамаск, Латакия, Тартус, Алеппо. Получили продукты питания также сирийские беженцы в лагерях временного пребывания в Ливии. Были закуплены 2500 овец, 100 бычков и 10 верблюдов.