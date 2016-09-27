Москва, 27 сентября, 2016, 14:10 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе телефонного разговора с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом обсудил энергетические проекты, грядущие двусторонние контакты и ряд других вопросов. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Дмитрий Медведев и Бинали Йылдырым затронули актуальные вопросы торгово-экономического взаимодействия, реализации крупных совместных проектов в сфере энергетики, включая строительство АЭС «Аккую» и газопровода «Турецкий поток». Главы правительств также обсудили график предстоящих двусторонних контактов», — говорится в сообщении.

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

Йылдырым также поздравил Медведева с успешным проведением выборов в Госдуму и победой партии «Единая Россия»: «Бинали Йылдырым подчеркнул заинтересованность возглавляемого им правительства в поступательном развитии российско-турецких отношений».

Напомним, выборы в Госдуму состоялись 18 сентября 2016 года. «Единая Россия» занимает первое место и получает конституционное большинство в парламенте (343 мандата). Второе место заняла КПРФ (42 мандата), третье — ЛДПР (39 мандатов) и четвёртое — «Справедливая Россия» (23 мандата). Также по одному мандату получают «Родина» (в лице её лидера Алексея Журавлёва), «Гражданская платформа» (в лице её лидера Рифата Шайхутдинова) и самовыдвиженец Владислав Резник.