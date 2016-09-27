Цхинвал, 27 сентября, 2016, 14:01 — ИА Регнум. Цхинвальский районный суд приговорил бывшего главу Управления внутренних дел Знаурского района Мурмана Кулухова к десяти годам лишения свободы. Этот срок бывший милиционер будет отбывать в исправительной колонии строго режима, сообщает пресс-служба Верховного суда РЮО.

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Кулухов обвиняется в убийстве 35-летней жительницы Цхинвала Анны Санакоевой. Убийство произошло в ноябре 2014 года и вызвало большой резонанс в югоосетинском обществе. Расследование дела под личный контроль взял президент Леонид Тибилов.

Приговор Кулухову был вынесен 26 сентября. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет.

«К этому сроку частично присоединено наказание, назначенное по приговору Знаурского районного суда от 28 июля 2016 года в отношении Мурмана Кулухова (он обвинялся в превышении должностных полномочий за избиение человека). Окончательное наказание Кулухову по совокупности приговоров назначено в виде лишения свободы сроком 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности с осуществлением функции представителя власти сроком на один год», — отметили в пресс-службе.

Поскольку расследование убийства и судебные разбирательства длились более одного года, Мурману Кулухову в срок лишения свободы зачтено время содержания под стражей.

Он также лишен награды в виде пистолета системы «Ярыгин», присвоенной приказом министра внутренних дел РЮО от 24 ноября 2011 года. Именно этот пистолет и явился орудием убийства.

«В случае если приговор не будет обжалован, он вступит в законную силу по истечении десяти суток с момента его провозглашения судом», — пояснили в пресс-службе.

Сам Кулухов свою вину так и не признал.