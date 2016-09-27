Москва, 27 сентября, 2016, 13:54 — ИА Регнум. Вопросы оформления, выдачи персонифицированных карт болельщиков во время мероприятий чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, размещение центров выдачи документов и другие темы рассмотрели сегодня, 27 сентября, на заседании в Минкомсвязи РФ, сообщили в министерстве.

Болельщики

«Система идентификации футбольных болельщиков необходима для обеспечения безопасности на матчах. Каждому болельщику будет выдана персональная карта, которая позволит осуществить безвизовый въезд в РФ, откроет доступ на стадионы проведения мероприятий и проезд в общественном транспорте», — отметил глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

Отметим, система идентификации футбольных болельщиков нужна для обеспечения безопасности в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, ЧМ-2018 станет 21-м чемпионатом мира по футболу ФИФА, финальная часть которого пройдет в России в 11 городах с 14 июня по 15 июля 2018 года. Он станет первым чемпионатом мира по футболу, который проводится в России и в Восточной Европе в целом.

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