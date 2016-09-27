Москва, 27 сентября, 2016, 13:51 — ИА Регнум. Казахстанский уголь проигрывает по качеству топливу из других стран, которое стало дешевле из-за снижения мировых цен. Поэтому в России идет спад потребления угля из Казахстана, и это долгосрочный тренд. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщает Евразийский банк развития (ЕАБР) на основании обзора «Угольная промышленность в странах ЕАБР», подготовленного Управлением стратегического и отраслевого анализа банка.

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«Текущее состояние добычи угля характеризуется затяжным спадом производства и экспорта в связи с крайне негативным внешним фоном и сокращением потребления казахстанского угля на российских ТЭЦ (77% экспорта), а также снижением рентабельности», — говорится в сообщении ЕАБР.

И снижение потребления казахстанского угля в России продолжится, пишут аналитики банка: «В связи с тем, что средняя зольность и содержание серы казахстанского угля превышает аналогичный показатель в ряде других крупнейших угледобывающих стран, с учетом снижения мировых цен на энергетический уголь и высоких транспортных издержек, казахстанский энергетический уголь является недостаточно конкурентоспособным на мировых экспортных рынках. Соответственно, в перспективе до 2030 года основным источником спроса на энергетический уголь останутся тепло‑ и электростанции Казахстана. Важное значение для будущего угольной промышленности республики приобретает развитие высокотехнологичного угольного бизнеса и поиск новых точек роста».

По состоянию на 2015 год Казахстан занимает восьмое место в мире по объему доказанных запасов угля (33,6 млрд тонн или 3,8% мировых запасов) и десятое место в мире по объему производства (1,2% мирового производства).

Что касается картины в отрасли в целом, авторы обзора отмечают ее неоднородность: «На протяжении периода с 2011 по 2015-й цены на уголь во всем мире испытали падение, вызванное ростом предложения этого топлива, а также растущей конкуренцией со стороны более привлекательных с экономической и экологической точки зрения видов энергоносителей. В текущем году баланс спроса и предложения на рынке изменился благоприятным для производителей угля образом, и цены на него восстановились, по сравнению с минимумами конца 2015 — начала 2016 года. Тем не менее, большинство прогнозов предполагает слабый или отсутствующий рост цен на уголь до конца текущего десятилетия. Прогнозы носят более благоприятный характер в отношении коксующегося угля, чем угля, предназначенного для использования в энергетике».

Российская угледобывающая промышленность страны, отмечают авторы обзора, «сохранила положительную динамику производства в 2014—2015 годах, несмотря на спад в экономике страны».

«Рентабельность отрасли в целом улучшилась на фоне ослабления национальной валюты», — отмечают аналитики.

Напомним, на снижение спроса со стороны России ранее, 29 августа, обратила внимание казахстанская Ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий (АГМП). В стране снизилось производство экибастузского угля, отметили в АГМП.

В ассоциации полагают, что снижение производства связано не только с сокращением спроса в России, но также с вопросами транспортировки продукции, модернизации мощностей, повышением цен на дизтопливо, сезонным дефицитом вагонов и проблемами доступа к портам в России.