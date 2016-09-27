Екатеринбург, 27 сентября, 2016, 13:55 — ИА Регнум. Руководство Свердловской области намерено взять в кредит более 1,2 миллиардов рублей из государственной казны. Проект постановления был утверждён исполняющим обязанности председателя регионального правительства Алексеем Орловым, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

По словам министра финансов Свердловской области Галины Кулаченко, на данный момент подготовлено соглашение с Минфином России о привлечении кредита под 0,1% годовых. Привлечение средств из федерального бюджета направлено на снижение долговой нагрузки бюджета Свердловской области. Так, полученные в феврале текущего года из госказны кредитные средства в размере более 6,2 миллиардов рублей пошли на замещение кредитов, взятых ранее в коммерческих банках. Это позволило снизить долговую нагрузку на региональный бюджет за первые семь месяцев до 34,8%. В начале года долговая нагрузка составляла 43,4%.

Напомним, что за первые полгода сумма государственного долга Свердловской области снизилась на 8,4 миллиарда рублей. В частности, к началу 2016 года госдолг региона составлял более 66,4 миллиардов рублей, а по состоянию на 1 июля он снизился до 58 миллиардов рублей. Причём за это время сумма долга по коммерческим кредитам уменьшилась на 23 миллиарда рублей, а сумма долга бюджетных кредитов, полученных бюджетной системы России, выросла на 15 миллиардов рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по итогам 2015 года государственный долг Свердловской области возрос на 16,9 миллиардов рублей. На начало прошлого года он составлял 49,6 миллиардов рублей, а на начало 2016 года региональный госдолг увеличился до 66,5 миллиардов рублей.