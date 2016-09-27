Астана, 27 сентября, 2016, 13:43 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Тюремная камера

В Казахстане продолжается суд над председателем Союза журналистов Казахстана, вице-президентом Конфедерации журналистских союзов стран СНГ и Прибалтики, президентом общественного объединения «Национальный пресс-клуб» Сейтказы Матаевым и его сыном — генеральным директором международного информационного агентства КазТАГ Асетом Матаевым.

На сегодняшнем заседании суда государственный обвинитель попросил признать обоих подсудимых виновными в инкриминируемых им преступлениях и назначить наказание в виде лишения свободы: Сейтказы Матаеву — 6 лет и 8 месяцев в колонии общего режима с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком до 3 лет, Асету Матаеву — также 6 лет в колонии общего режима. Кроме того, прокурор попросил конфисковать все имущество, принадлежащее обоим подсудимым.

Также обвинение попросило суд удовлетворить иски о взыскании с Матаевых более 216 миллионов тенге (свыше 43 млн руб.) неуплаченных налогов, о взыскании 140 миллионов тенге (28 млн руб.) ущерба по эпизоду АО «Казахтелеком» и 169 миллионов тенге (более 33 млн руб.) по иску Комитета связи.

Сами подсудимые продолжают настаивать на своей невиновности. По словам Асета Матаева, суд над ним и его отцом — сродни политическим репрессиям 1937 года.

«И прокурор, и следователь, и другие члены следственно-оперативной группы, и представители потерпевших берут на себя большой тяжкий груз. Моего родного деда Бейсенгазы обвиняли в 1937 году по статье 58 за то, что он говорил, что не может сдать необходимое количество зерна и мяса государству, потому что если все до конца сдать, то в поселке будут умирать люди. Его осудили по этой статье, но потом КГБ СССР его реабилитировал. Можно сказать, что в нашей семье это традиция — правда, нас сейчас судят за то, что мы писали и говорили правду», — заявил Матаев-младший на судебных прениях.

Асет Матаев также отметил, что вся эта история — не что иное, как рейдерский захват.

«Это рейдерство. Потому что имущество, которое огласил Куракбаев (Ержан Куракбаев — государственный обвинитель), никоим образом не относится к инкриминируемому нам периоду. То хищения, то мошенничество, то 350 миллионов тенге (70 млн руб.) нам говорили, то 450 миллионов тенге (90 млн руб.). И даже если посмотреть первый том материалов дела, видно, что это все бред», — отметил он.

Он также утверждает, что руководитель следственно-оперативной группы Сакен Таубалды предлагал им съездить в Астану и «договориться» об исходе дела.

«И следователь Таубалды сам через людей передавал: «Езжайте в Астану, договаривайтесь, потому что я тут ни при делах». Это все понятно, это все фарс», — подчеркнул гендиректор КазТАГ.

Отметим также, что жена Сейтказы Матаева Баян Рамазанова выступила общественным защитником на этом процессе.

«Мой муж Сейтказы Матаев всегда был законопослушным гражданином Республики Казахстан. Всегда и неукоснительно соблюдал все законы. У него незапятнанная репутация, огромный опыт и авторитет среди всех международных СМИ, поэтому он является участником всех международных конференций, совещаний, которые проходят в мире. Прошу суд освободить моего супруга Сейтказы Матаева и Асета Матаева от уголовной ответственности, снять с них все обвинения», — заявила Рамазанова на прениях.

Напомним, 14 января 2016 года антикоррупционная служба Казахстана предъявила Сейтказы Матаеву и его сыну Асету обвинения в хищении бюджетных средств в ходе освещения государственной информационной политики в 2011—2015 гг.

10 февраля было возбуждено уголовное дело о хищениях государственных средств в 2011—2013 годах.

22 февраля Антикоррупционной службой Казахстана Сейтказы Матаев был задержан. В отношении него была определена мера пресечения — домашний арест.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по делу Сейтказы Матаева были допрошены более 1000 человек, в том числе 50 главных редакторов различных изданий.

В рамках данного уголовного дела под арест были также взяты экс-руководитель Комитета по информатизации и связи Болат Берсибаев и его заместитель Бек Арпабаев. Кроме них, в марте под домашний арест был помещен и экс-руководитель комитета и главный директор по стратегическому управлению компании «Казахтелеком» Батыр Маханбетажиев. Однако в июне Маханбетажиев вместе с другими чиновниками, проходящими в качестве подозреваемых по этому уголовному делу, был переведен в разряд свидетелей, поскольку заключил сделку со следствием. По данным членов Комитета поддержки Матаева, указанные лица пошли на сделку с финансовой полицией под давлением.

Напомним также, что во время судебных процессов у Сейтказы Матаева неоднократно повышалось давление, из-за чего его приходилось госпитализировать прямо из зала суда.