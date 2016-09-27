Москва, 27 сентября, 2016, 12:47 — ИА Регнум. Нефтедобывающим государствам нужно «выталкивание» рынка к новым уровням нефтяных цен, но вероятность достижения результата на переговорах по заморозке нефтедобычи составляет не более 30%. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября зампред правления СДМ-Банка Эдуард Лушин, выступая с прогнозом относительно итогов переговоров нефтедобывающих стран 28 сентября. «В случае успеха переговоров о заморозке или снижении добычи нефти основными странами-экспортерами мы сможем наблюдать рост цен на нефть до 50 долларов за баррель марки Brent с возможным прорывом данного уровня», — говорит он.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Цена вопроса сильно выросла с учетом внутриполитических проблем в ряде нефтедобывающих стран, считает эксперт. «Даже такие «крепкие орешки», как Саудовская Аравия, могут поддержать решение о заморозке. Саудовская Аравия, имеющая фиксированный курс национальной валюты, увеличившая в период «арабской весны» социальные расходы под давлением продолжительного периода низких цен на нефть, вынуждена бороться с растущим дефицитом бюджета, идти на непопулярные у населения меры по сокращению бонусов госслужащим, снижению зарплат в министерствах и так далее», — рассказал он.

Достижением предыдущей, апрельской встречи в Дохе (Катар) стала стабилизация котировок нефти в диапазоне 40−50 долларов за баррель марки Brent, напомнил Лушин. «Однако теперь нефтяным государствам нужны следующие шаги по поддержке и выталкиванию рынка к новым уровням. Подобные переговоры с большим количеством участников всегда даются непросто, возможно, прорыва и не случится (вероятность положительного исхода оценивается глобальными банками в 25−30%), но тем сильнее будет реакция рынка в сторону роста котировок, если будет выработана единая стратегия основных производителей нефти», — резюмировал он.

Международный энергетический форум (МЭФ) открывается в Алжире 27 сентября и продлится до 28 сентября. В рамках этого мероприятия запланирована неформальная встреча стран ОПЕК. Как ожидается, на ней будут возобновлены переговоры о заморозке уровня добычи нефти между странами ОПЕК и другими нефтедобывающими государствами.