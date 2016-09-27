Москва, 27 сентября, 2016, 12:45 — ИА Регнум. Информация о возможном расформировании СК РФ циркулирует в СМИ на уровне слухов. Об этом 27 сентября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Пока это все циркулирует на уровне слухов», — сказал Песков.

По его словам, «как известно, слухи мы не комментируем».

Напомним, ранее прошение об отставке подал официальный представитель СК РФ Владимир Маркин. По данным СМИ, он перейдёт на иную должность, но уже в другой сфере деятельности.