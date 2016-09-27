Санкт-Петербург, 27 сентября, 2016, 12:50 — ИА Регнум. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал в удовлетворении иска к правительству города, в котором истец требовал признать незаконными действия или бездействие властей в связи с появлением доски Карлу Маннергейму на фасаде здания на Захарьевской улице, передает из зала суда корреспондент ИА REGNUM.

Доска Маннергейму со следами кислоты

Иск жителя Петербурга Павла Кузнецова к правительству Петербурга, в котором тот просил признать незаконным поведение Смольного в связи с установкой мемориальной доски и демонтировать её, отклонен. В суде было установлено, что Смольный не совершал действий по ее установке и не выпускал соответствующих постановлений.

«Суд полагает невозможным признать незаконными действия, которых правительство не совершало», — пояснила судья Татьяна Матусяк свое решение.

Адвокат истца Илья Ремесло заявил, что будет обжаловать это решение в вышестоящей инстанции, а также подаст отдельный иск к комитету по культуре Санкт-Петербурга с требованием демонтажа незаконной доски. Также адвокат возмутился, что судья, согласно статье 43 административного кодекса, сама не назначила надлежащего ответчика, если Смольный, по ее мнению, ответчик ненадлежащий.

«На этом история не закончится. Мы, безусловно, продолжим доставлять правительству неудобства, добиваясь снятия доски», — заявил Илья Ремесло о намерениях по этому делу.

Также суд сегодня отказал в привлечении в качестве свидетелей по делу о доске Карлу Маннергейму министра культуры РФ Владимира Мединского и вице-губернатора Санкт-Петербурга Александра Говорунова, принимавших участие в церемонии открытия доски.

«На прошлом заседании представитель правительства сказал, что не знает на каком основании присутствовал вице-губернатор Говорунов и другие официальные лица, а, вместе с тем, данный вопрос необходим для установления обстоятельств по делу. Это имеет значение для того, чтобы определить конкретного виновника установки доски на здании. На каких основаниях они присутствовали в рабочее время на открытии доски? Необходимо выяснить, в каком статусе присутствовали данные лица. Если Говорунов присутствовал как официальное лицо, тогда можем четко сказать, что правительство принимало решение об установке доски, делегировав своего представителя. Мединский ровно то же самое», — объяснил судье позицию истца адвокат Илья Ремесло.

Он подчеркнул, что о присутствии вице-губернатора Александра Говорунова и Владимира Мединского на мероприятии по установке доски Маннергейму писал ряд СМИ. К материалам ходатайства адвокат приложил материал ИА REGNUM, где также сообщалось об этом факте.

Однако судья Татьяна Матусяк подчеркнула, что суд не усмотрел значимых для дела обстоятельств в этом ходатайстве. «Выслушав обоснование ходатайства о допросе в качестве свидетелей господина Мединского и господина Говорунова, который нужно провести для установления возможных соответчиков правонарушения (установки доски Маннергейму), суд постановил в удовлетворения ходатайства отказать», — объявила Матусяк.

Кроме того, адвокат истца в процессе ходатайствовал об уточнении исковых требований и привлечении в качестве соответчика комитета по культуре Петербурга. «Мы просим требования, которые ранее были адресованы правительству города, распространить, в том числе, и на комитет по культуре», — пояснял Ремесло.

Однако судья отказала в удовлетворении и этого ходатайства, против которого возражал представитель правительства Петербурга и городского комитета по культуре.

Ранее суд отказался переносить заседание по иску о законности доски Маннергейму, о чем просил городской комитет по культуре, сославшись на необходимость получить заключение образованной в ведомстве комиссии, работа которой завершится лишь 6 октября.

«Отказали и в привлечении ответчика, и в вызове свидетелей. Не суд, а цирк. Будем обжаловать», — сообщил по окончании процесса Илья Ремесло в своем микроблоге.

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Напомним, памятная доска союзнику Гитлера Карлу Маннергейму была установлена 16 июня 2016 года в присутствии официальных лиц. За прошедшее время она несколько раз заливалась красной краской со стороны возмущенных граждан. Прокуратура Петербурга подтвердила, что при появлении доски произошло нарушение городского закона о мемориальных досках.

Администрация Центрального района Петербурга составила акт о наличии незаконного объекта и передала его в комитет по культуре, который в месячный срок должен был предпринять меры по ликвидации нарушения.

Многие в Петербурге ждали, что доска Маннергейму будет демонтирована властями до 8 сентября. Именно в этот день истекал срок, отведенный для принятия мер по демонтажу доски. Однако до сих пор этого не произошло.

Военная прокуратура Западного военного округа продлила до конца сентября срок проведения проверки законности установки памятной доски Маннергейму.

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Ранее также Министерство обороны России заявило о непричастности к появлению в Петербурге мемориальной доски, что следует из официального ответа ведомства депутату петербургского Законодательного собрания Алексею Ковалеву.

Добавим, что в середине сентября петербуржцы вновь выразили своё отношение к незаконному появлению памятной доски союзнику Гитлера Маннергейму на Захарьевской улице: доску облили неким химическим составом, скорее всего, кислотой.