Москва, 27 сентября, 2016, 12:36 — ИА Регнум. Для действенной помощи дотационным регионам в 2017 году следует оставить в бюджетах субъектов РФ большую часть доходов от НДС и НДФЛ, помимо доходов от налога на прибыль. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября аналитик DominionFX Павел Щипанов, комментируя намерение Минфина увеличить на 3 года федеральную составляющую доходов от налога на прибыль для помощи нуждающимся регионам.

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«Предложенные меры призваны заменить действующую политику прямого предоставления субсидий всем нуждающимся регионам. Их реализация приведет к повышению доходов отдельных региональных бюджетов, в то время как многие профицитные бюджеты нефтедобывающих регионов страны и городов-финансовых центров не получат 1% от суммы полагающихся им 18% отчислений от налога на прибыль, ставка которого останется на уровне 20%», — отметил он.

При этом регионам придется выживать в условиях планируемого Минфином повышения ставок НДС до 20% и страховых взносов до 29%, напомнил эксперт. «Многие работодатели и ритейлеры останутся недовольны повышением ставок НДС и страховых взносов. В случае реализации этих мер стоит ожидать 5% — 10% роста цен на продукты питания только из-за этого события. Работодатели также могут отказаться индексировать сотрудникам их заработные платы с учетом инфляции, так как это приведет к существенному росту издержек на зарплаты», — предупреждает Щипанов.

При этом средства в бюджете есть, вопрос лишь в приоритетах распределения этих средств: даже в условиях кризисного сокращения расходных статей в бюджете зарезервированы ассигнования для финансирования федеральных программ, наподобие строительства моста в Крым и организации ЧМ по футболу в 2018 году, указал Щипанов. «Но действующая политика поддержания регионов сейчас не отвечает современным реалиям. Наиболее существенную поддержку может оказать сохранение части собираемых налогов НДС, налога на прибыль и НДФЛ в регионах без необходимости передачи этих средств федеральному бюджету», — резюмировал он.

Президент России Владимир Путин поддержал предложение Минфина увеличить на три года федеральную часть налога на прибыль — с 2 до 3% из 20%, пишут «Ведомости». Дополнительные доходы федеральный бюджет распределит в виде дотаций между бедными регионами, а также грантов регионам, которые эффективно развивают свой экономический потенциал. Средства пойдут в том числе на дотации регионам на повышение зарплат бюджетникам. Планируется, что эта мера принесет в 2017 году в бюджет около 115 млрд рублей. Ранее в Минфине предложили поднять ставку НДС с 18% до 20%, а единую ставку страховых взносов в 2017 году — до 29%.