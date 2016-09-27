Москва, 27 сентября, 2016, 12:05 — ИА Регнум. На территории Калужской области будет создан комплексный дорожный испытательный полигон. Меморандум о создании подписали глава Росавтодора Роман Старовойт и губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, сообщили в Федеральном дорожном агентстве.

Фото пресс-службы правительства Калужской области На церемонии подписания меморандума

На полигоне в практических условиях будут отрабатываться все те инновационные технологии и методы ведения работ, которые создаются для использования на федеральных трассах страны, в частности в Центральной части России. Уникальная площадка также позволит проводить тесты беспилотных автомобилей и транспортных средств с системами интеллектуальной помощи водителю.

Кроме того, на площадке появится гоночная трасса, гостиничный комплекс и другие инфраструктурные решения.

Строительства объекта выбрана площадка, которая находится в 100 километрах от Москвы и в 60 километрах от Калуги. Првую стадию реализации проекта планируется завершить в течение двух лет после завершения проектирования.