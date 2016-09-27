Ханой, 27 сентября, 2016, 11:31 — ИА Регнум. Сотни вьетнамских рыбаков подали иски в суд против тайваньской металлургической компании Formosa Plastics Group, которая признала, что массовая гибель рыбы была вызвана с выбросом токсичных отходов с ее металлургического комбината, сообщает 27 сентября Associated Press.

Константин Коровин. Рыбы. 1920-е

Католический священник Данг Хыу Нам, возглавивший группу местных рыбаков, сказал, что в суд города Ки Ань, расположенного в центральной провинции Хатинь, было подано 506 исков с требованием о возмещении ущерба, причиненного массовой гибелью рыбы в апреле этого года. Данг считает, что около 100 тыс. человек могут также подать иски против тайваньской компании.

Напомним, около 115 тонн мертвой рыбы было выброшено Южно-Китайским морем на центральное побережье Вьетнама в апреле этого года. Более 200 км центрального побережья были покрыты мертвой рыбой.

Экологическая катастрофа, вызванная выбросом токсических веществ с металлургического комбината Formosa Plastics Group, стала самой масштабной в истории Вьетнама. В июне этого года компания Formosa Plastics Group признала свою вину и обещала выплатить $500 млн в качестве компенсации за причиненный вред.