Симферополь, 27 сентября, 2016, 11:50 — ИА Регнум. Налоговые поступления в бюджет Республики Крым за восемь месяцев 2016 года возросли на 27,9%, что значительно превосходит общероссийские показатели. Об этом заявила министр финансов Крыма Ирина Кивико, сообщили 27 сентября в пресс-службе министерства.

Карло Боссолини. Вид Севастополя

«Такой рост налоговых платежей обеспечен благодаря конструктивной и слаженной работе Совета министров Республики Крым, управления Федеральной налоговой службы по РК, а также муниципальных образований Крыма», — передает пресс-служба слова Кивико.

В абсолютном выражении налоговых платежи в бюджет Республики Крым, таким образом, составили 20,2 млрд рублей. При этом министр подчеркнула, что за восемь месяцев текущего года в структуре всех доходов бюджета 76,8% занимают именно налоговые платежи.

Между тем, как отметила министр, в бюджет Российской Федерации налоговые поступления за январь-август 2016 года без учета нефтегазовых доходов выросли почти на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На этом фоне в Республике Крым обеспечен также впечатляющий рост сборов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) — 40,5%. В то же время по России этот показатель составил 7,4%. Таким образом, по НДФЛ за январь-август 2016 года в консолидированный бюджет Республики Крым поступило 11,8 млрд рублей.