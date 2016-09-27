Москва, 27 сентября, 2016, 11:19 — ИА Регнум. Российский националист Дмитрий Дёмушкин, лидер крайне правой российской организации «Русские» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), организатор «Русских маршей», подал заявку в мэрию Москвы на проведение в День народного единства (отмечается 4 ноября) «Русского марша» в Люблино (ЮВАО, Москва), передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Иероним Босх. Марш. (фрагмент триптиха) 1510

Уточняется, что Дёмушкин заявил о намерении организовать в этот день концерт при участии пяти тысяч человек. Список артистов и групп, которые выступят на концерте, а также тексты песен прилагаются к заявке на мероприятие.

Также Дёмушкин заявил о намерении провести шествие, на которое, по его словам, соберутся десять тысяч участников.

Напомним, в марте 2014 года мировой суд Останкинского района Москвы признал Дёмушкина виновным в организации экстремистского сообщества. Он был приговорён к штрафу в 200 тысяч рублей.

Позднее Дёмушкин был задержан в Москве в декабре 2015 года в связи с уголовным делом по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».